Ein Geburtstagsständchen für den Wemdinger Bürgermeister

Der Frauenchor Conna Canta sang zum Beginn der Stadtratssitzung in Wemding für Bürgermeister Martin Drexler ein nachträgliches Geburtstagsständchen.

Von Wolfgang Widemann

In Stadtratssitzungen wird viel geredet, oft diskutiert, manchmal gestritten und immer wieder mal gelacht. In Wemding ist nun etwas passiert, was bei solchen Zusammenkünften absolut unüblich ist: Es wurde gesungen. Konkret: Der Chor Donna Canta brachte Bürgermeister Martin Drexler zwei nachträgliche Geburtstagsständchen dar. Leiterin Monika Knecht-Frey erklärte, dass die Frauen, die regelmäßig parallel zu den Sitzungen des Rats im historischen Rathaus proben, bei einem Empfang einige Tage zuvor keine Zeit gehabt hätten. Bei diesem Ereignis hatte Drexler seinen runden Geburtstag aus dem Vorjahr nachgefeiert.

