Ein gelungenes Finale an der Realschule Wemding

62 Schülerinnen und Schüler der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding haben ihren erfolgreichen Realschulabschluss gefeiert und bekamen von Schulleiterin Alexandra Waschner-Probst ihre Abschlusszeugnisse überreicht. Dabei durfte sich Katja Baumgartner über ihre außerordentlich gelungene Leistung freuen. Sie erreichte mit 1,0 einen traumhaften Notendurchschnitt.

Die Feierlichkeiten begannen mit einer besinnlichen und farbenfrohen ökumenischen Einstimmung in der Schulaula. Dieser wurde federführend von den Religionslehrkräften Claudia Sorgatz und Jochen Dippner zum Thema "Einen Fußabdruck hinterlassen" gestaltet. Das Streicherensemble unter der Leitung unter der Leitung von Gerhard Reissig sorgte für musikalische Umrahmung. Die Bigband, dirigiert von Sabine Gehring, spielte nach einer kurzen Erfrischungspause, die der Elternbeirat gestiftet hatte, und die eigentliche Abschlussfeier mit Zeugnisübergabe wurde eröffnet.

Bürgermeister Drexler: "Guter Grundstein für das weitere Leben ist gelegt."

Martin Drexler, Bürgermeister der Stadt Wemding, freute sich über die erste "normale" Abschlussfeier in der neu sanierten Schule. Deren Bau und die gesamten Sanierungsmaßnahmen haben nahezu die gesamte Schullaufbahn der diesjährigen Absolventinnen und Absolventen geprägt. Doch mit dem erworbenen Realschulabschluss sei nach Drexler jetzt ein guter Grundstein für das weitere Leben gelegt, ganz unabhängig davon ob nun eine Lehre oder eine weitere schulische Laufbahn folgt.

Elternbeiratsvorsitzender Wolfgang Strobel beglückwünschte die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern zum bestandenen Abschluss. In den Jahren zuvor mussten die Jugendlichen und Lehrkräfte sich während der Schulschließungen in verschiedene digitale Programme einarbeiten und das teilweise sogar am Wochenende. Der Erfolg ist heute sichtbar, nun ist es endlich geschafft.

Schülersprecherinnen blicken schelmisch auf das Jahr zurück

Im Namen des Fördervereins der Anton-Jaumann-Realschule beglückwünschte auch Christian Wieland die Absolventinnen und Absolventen. Der Verein hatte im vergangenen Schuljahr neben vielen anderen Fördermaßnahmen zwei große Projekte an der Schule unterstützt, nämlich das Kunstwerk in der Eingangshalle sowie die ebenso dort zu findenden neuen Wasserspender.

Die Schülersprecherinnen Selina Veit und Luna Jung blickten anschließend schelmisch auf die Höhen und Tiefen ihrer gesamten Schulzeit an der Realschule zurück. Neben lustigen Erfahrungen in Schullandheim, beim Skikurs und auf der Abschlussfahrt, erinnerten sie sich auch an die Baumaßnahmen. Im Umgang mit Corona hätten sie dann zusätzlich fast noch eine medizinische Ausbildung erhalten. Zum Schluss durften dann natürlich auch ein paar Anekdoten aus dem Schulalltag nicht fehlen.

Schulzeit war nicht so unbeschwert, wie die der vorherigen Jahrgänge

Schulleiterin Alexandra Waschner-Probst dankte, kurz vor dem Überreichen der Zeugnisse samt Rose vom Elternbeirat, den Lehrerinnen und Lehrern wie auch den Eltern und freute sich mit den Absolventinnen und Absolventen, die sehr gute Leistungen erreichten. Insgesamt 16 Absolventen durften sich über einen Abschluss mit einer Eins vor dem Komma freuen. Die sechs besten Ergebnisse mit einem Durchschnitt von unter 1,50 wurden vom Förderverein mit einem Präsent geehrt. Schulbeste mit der Traumnote 1,0 wurde Katja Baumgartner, dicht gefolgt von Annika Gail mit einem Schnitt von 1,09.

Leider hatten die Baustelle auf dem Schulgelände wie auch die Ereignisse auf der Welt die letzten Schuljahre überschattet. "Die Schulzeit der Jugendlichen war vielleicht nicht so unbeschwert, wie die der vorherigen Jahrgänge", so Waschner-Probst. Die Schülerinnen und Schüler mussten auch auf einiges verzichten, wie den Frankreichaustausch oder eine Abschlussfahrt ins Ausland. (AZ)