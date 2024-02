Ein Kulturjahr mit variationsreichen Facetten

Von Farben, Formen und über Klang und Meditation bis hin zu Nachhaltigkeit ist im Kunstmuseum Donau-Ries in Wemding viel geboten. Jugend und Integration sind ein Schwerpunkt.

Das Kunstmuseum Donau-Ries in Wemding wird erneut ein ganzes Jahr lang alle möglichen Facetten von Kunst und Kultur in seinen Räumlichkeiten (Ernst-Steinacker-Straße 1) spielen und widmet sich einmal mehr auch mit besonderem Augenmerk dem Nachwuchs und der Integration. 22 Künstler aus Landkreis und Bezirk sind diesmal mit ihren Arbeiten und ihrer Kreativität vertreten. Künstlerische Nachhaltigkeit und Aktualität stehen sich dabei zudem gegenüber. Das Kunstmuseum - untergebracht auf 4000 Quadratmetern in einem ehemaligen Möbelhaus - gilt im Landkreis und darüber hinaus als Leuchtturm-Projekt. Und so sieht das Programm im Detail aus, das Initiatorin Annette Steinacker-Holst und das Team des Trägervereins - in weiten Teilen auch in enger Zusammenarbeit mit dem Verein Rieser Kulturtage - auf die Beine gestellt haben:

Samstag, 23. März (19.30 Uhr) : 3-Klang Musik/Licht/Lyrik zum Thema „Legenden – Das Leben der Heiligen Walburga“ in der Spitalkirche Nördlingen .

: 3-Klang Musik/Licht/Lyrik zum Thema „Legenden – Das Leben der Heiligen Walburga“ in der Spitalkirche . Sonntag, 14. April (14.30 Uhr) : Eröffnung der Sonderausstellung „NATÜRlich“ im Dialog mit der Künstlerin Barbara Mechler .

: Eröffnung der Sonderausstellung „NATÜRlich“ im Dialog mit der Künstlerin . Sonntag, 21. April (14.30 Uhr) : Führung durch die Sonderausstellung „NATÜRlich“ und die Jahresgabenausstellung „Seele“.

: Führung durch die Sonderausstellung „NATÜRlich“ und die Jahresgabenausstellung „Seele“. Freitag, 19. April 2024 (17 Uhr) : Vortrag „Ausverkauf Erde – Wert der Umwelt aus schöpfungstheologischer Sicht“ von Simon Strohhofer mit Exkursion zu den Biotopen in Wemding .

: Vortrag „Ausverkauf Erde – Wert der Umwelt aus schöpfungstheologischer Sicht“ von Simon Strohhofer mit Exkursion zu den Biotopen in . Dienstag, 23. April (8.15 bis 12.30 Uhr) : Schulprojekte, Führungen und Workshops für Kinder- und Jugendgruppen.

: Schulprojekte, Führungen und Workshops für Kinder- und Jugendgruppen. Donnerstag, 2. Mai (8.15 bis 12.30 Uhr) : Schulprojekte, Führungen und Workshops für Kinder- und Jugendgruppen.

: Schulprojekte, Führungen und Workshops für Kinder- und Jugendgruppen. Sonntag, 5. Mai 2024 (13.30 bis 19 Uhr) : „Regionale Autorinnen und Autoren erleben“ im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben zum Thema „Vielfalt des Lebens“.

: „Regionale Autorinnen und Autoren erleben“ im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben zum Thema „Vielfalt des Lebens“. Samstag, 11. Mai ( 14 bis 18 Uhr) : Kulturfahrt zu Ausstellungsorten der in Wemding geborenen Künstler Ernst Steinacker, Johannes Engelhardt und Manfred Laber mit musikalischer Begleitung durch die Sopranistin Anna Unflath ; Treffpunkt: St. Ulrich-Kirche Rudelstetten .

: Kulturfahrt zu Ausstellungsorten der in Wemding geborenen Künstler Ernst Steinacker, Johannes Engelhardt und Manfred Laber mit musikalischer Begleitung durch die Sopranistin ; Treffpunkt: St. Ulrich-Kirche . Freitag, 17. Mai (14.30 bis 17.30 Uhr) : Offenes Atelier für alle, die gerne kreativ arbeiten: professionelle Kunst- und Kulturvermittlung für Anfänger, Fortgeschrittene, Menschen mit Beeinträchtigung und Migrationshintergrund.

: Offenes Atelier für alle, die gerne kreativ arbeiten: professionelle Kunst- und Kulturvermittlung für Anfänger, Fortgeschrittene, Menschen mit Beeinträchtigung und Migrationshintergrund. Pfingstsonntag , 19. Mai (14.30 Uhr) : Internationaler Museumstag : Führung durch die Sonderausstellung „NATÜRlich“ und die Jahresgabenausstellung „Seele“.

: : Führung durch die Sonderausstellung „NATÜRlich“ und die Jahresgabenausstellung „Seele“. Pfingstmontag , 20. Mai (14.30 Uhr) : Familienführung durch „NATÜRlich“ und „Seele“ mit Aktivprogramm.

: Familienführung durch „NATÜRlich“ und „Seele“ mit Aktivprogramm. Freitag, 21. Juni (14.30 bis 17.30 Uhr) : Offenes Atelier für alle, die gerne kreativ arbeiten: professionelle Kunst- und Kulturvermittlung für Anfänger, Fortgeschrittene, Menschen mit Beeinträchtigung und Migrationshintergrund.

: Offenes Atelier für alle, die gerne kreativ arbeiten: professionelle Kunst- und Kulturvermittlung für Anfänger, Fortgeschrittene, Menschen mit Beeinträchtigung und Migrationshintergrund. Freitag, 26. Juli (14.30 bis 17.30 Uhr) : Offenes Atelier für alle, die gerne kreativ arbeiten.

: Offenes Atelier für alle, die gerne kreativ arbeiten. Dienstag, 20. bis Sonntag, 25. August : Sommerakademie „Die Bedeutung des Leibes“ mit öffentlichen Workshops: Qigong, Dialog, Meditation , Kalligrafie, Vorträge, Gespräche, Übungen und Kunstbetrachtung. Mit der Akademie des west-östlichen Dialogs der Kulturen.

: „Die Bedeutung des Leibes“ mit öffentlichen Workshops: Qigong, Dialog, , Kalligrafie, Vorträge, Gespräche, Übungen und Kunstbetrachtung. Mit der Akademie des west-östlichen Dialogs der Kulturen. Samstag, 21. September (9.30 bis 18.30 Uhr) : JugendCoolTourTag, in Zusammenarbeit mit der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises und der Jugendpflege Wemding .

: JugendCoolTourTag, in Zusammenarbeit mit der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises und der Jugendpflege . Samstag, 28. September (15 bis 20 Uhr) : Musikfestival mit Inklusion und Migration: Vielfalt der Musik mit Conny Pfau , Rainer Herteis, Jumping Jack, Shalamazl und weitere.

: Musikfestival mit Inklusion und Migration: Vielfalt der Musik mit , Rainer Herteis, Jumping Jack, Shalamazl und weitere. Samstag, 12. Oktober : Poetry Slam mit der Stadt Wemding .

: mit der Stadt . Samstag, 19. Oktober (15 Uhr) : „Künstlergärten – Gartenkunst: Kunstschaffende und ihre Auseinandersetzung mit der Natur zwischen Impressionismus und Gegenwart“; Vortrag von Barbara Wolf .

: „Künstlergärten – Gartenkunst: Kunstschaffende und ihre Auseinandersetzung mit der Natur zwischen Impressionismus und Gegenwart“; Vortrag von . Samstag, 26. Oktober (20 Uhr) : 3-Klang Musik/Licht/Lyrik in St. Johannes der Täufer ( Hilpoltstein ).

: 3-Klang Musik/Licht/Lyrik in St. ( ). Montag, 28., bis Donnerstag, 31. Oktober : Kinder-Kultur-Camp „Freundschaften zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen“ mit dem Kreisjugendring Donau-Ries .

: Kinder-Kultur-Camp „Freundschaften zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen“ mit dem Kreisjugendring . Themenbezogene Führungen gibt es jederzeit in Deutsch und Englisch. (AZ)

info: Mehr dazu unter www.kunstmuseum-donauries.de.

