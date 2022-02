Ein neuer Treffpunkt für die Jugend in Wemding

Die Gemeindliche Jugendarbeit in Wemding hat einen neuen Treffpunkt. Angesprochen sind junge Menschen im Alter zwischen 12 und 21 Jahren.

Erfreuliche Nachricht für Kinder und Jugendliche in Wemding: Nachdem der Jugendtreff "Jugend Mittendrin" (JuMi) bisher übergangsweise in den Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr untergebracht war, läuft seit Kurzem der Umzug in die ehemaligen Räume der Post im Kreuzkeller-Komplex an der Monheimer Straße. Die hellen und offenen Räume bieten nach Ansicht der Stadt den Mädels und Jungs zusammen mit Jugendarbeiterin Maren Kriegler einen zentralen Standort unmittelbar zur Altstadt, der dem Namen "Jugend Mittendrin" nur gerecht wird.

Derzeit sei der Einzug in vollem Gange, um von März an pünktlich zum Beginn der Faschingsferien mit Angeboten für Kinder und Jugendliche zu starten. Interessierte können bereits zur Eröffnung am Donnerstag, 24. Februar, um 17 Uhr vorbeischauen und sich einen ersten Eindruck verschaffen. Erfreulich ist der Kommune zufolge, dass kürzlich auch die Zugangsregelungen der Jugendarbeit von 2G auf 3G gelockert wurden. Schüler und Schülerinnen gelten dabei als getestet.

Die Gemeindliche Jugendarbeit stellt einer Pressemeldung der Kommune zufolge ein Freizeitangebot für alle jungen Menschen zwischen 12 und 21 Jahren dar und zentriert die Jugendarbeit der Stadt und verschiedenen Institutionen (zum Beispiel Vereine, Schulen, Jugendreferent). Sie wird in Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe Donauries (KJF) unter maßgeblicher Förderung durch den Landkreis Donau-Ries betrieben. Neben verschiedenen Tütenaktionen, bunten Holzblumen für die Altstadt, Foto-Wettbewerben, Spiele- und Aktionstagen ist die Jugendarbeit kreativ unterwegs und hält als lockerer Jugendtreff für alle Kinder und Jugendlichen der Stadt die Türen offen. (AZ)