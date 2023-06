Ein Paradies für die Gelbbauchunke im Wemdinger Steinbruch

Naturschützer engagierten sich zusammen mit der Firma Eireiner für neue Biotope in Wemding. Erste Erfolge sind schon nach kurzer Zeit erkennbar.

Im Steinbruch der Wemdinger Firma Eireiner gibt es neuen Lebensraum für die Gelbbauchunke. Auf Initiative von Jürgen und Simon Strohofer, in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz, sowie der Unteren Naturschutzbehörde wurden jetzt bestehende Lebensräume für diese gefährdete Tierart gesichert und neue geschaffen. Seit Jahren beobachtet Jürgen Strohofer den dortigen Bestand an Unken.

Unken lieben als Pioniere besonders flache, lehmige Pfützen. Die entstehen zum Beispiel in tieferen Fahrrinnen der schweren Baumaschinen, die sich mit Niederschlagswasser füllen. Der Wemdinger Steinbruch mit seiner offenen und sonnigen Lage ist ein optimaler Lebensraum, wenn nicht der laufende Steinbruchbetrieb den Amphibien wiederum gefährlich werden würde. „Wir kontaktierten den Geschäftsführer Herrn Baumann, um ihm ein Konzept zur Verbesserung der Situation vorzuschlagen“, berichtet Jürgen Strohofer. Sofort konnte Philip Baumann für den Schutz des dortigen Unkenvorkommens gewonnen werden.

Fahrrinnen sind neue Lebensräume für Gelbbauchunken und Molche. Foto: Stefanie Strohofer

Kritische Zonen werden nun als Lebensraum erhalten und von März bis Mitte September in Ruhe gelassen

Via Luftbild und anschließender Vor-Ort-Besichtigung wurde eine optimale Lösung für den Artenerhalt und den Betrieb des Steinbruchs gefunden. „Wir werden die Arbeiten so umorganisieren, dass wir in der infrage kommenden Zeit die kritischen Zonen nicht befahren müssen“, so Philip Baumann über die insgesamt rund 24.000 Quadratmeter große Fläche, die nun von März bis Mitte September beruhigt ist.

Auf einer Aushubhalde des Geländes wurden zusätzlich durch die Firma Eireiner mehrere Flachmulden ausgebaggert und mit einem tonartigen Nebenprodukt des Betriebs ausgekleidet, um das Versickern des Wassers zu verhindern. Der neu geschaffene Bereich steht den Amphibien nur temporär für ein paar Jahre zur Verfügung, da die Mulden auf zwischengelagertem Material erstellt wurden. „Doch gerade der Einklang aus Natur und Nutzung ist etwas, das Artenvielfalt fördert. Viele Tier- und Pflanzenarten haben sich gerade auf temporäre Lebensräume spezialisiert. Somit müssen Veränderungen nicht immer negativ sein, sofern diese maßvoll sind“, ergänzt Simon Strohofer.

Bereits nach zwei Wochen siedelten sich Unken und Molche an

Lange ließen die Unken nicht auf sich warten. Bereits zwei Wochen, nachdem die Teiche angelegt waren, hatten sich schon über 30 Exemplare angesiedelt. Ebenso wurden zehn Molche gesichtet. Ein voller Erfolg und ein anschauliches Beispiel für die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Artenschutz. So soll dieses Projekt auch weitere Unternehmen einladen, aktiv gegen das Artensterben vorzugehen, wünschen sich die Initiatoren. (AZ)

Lesen Sie dazu auch