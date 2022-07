Ein würdiges Ende für die Absolventen der Mittelschule Wemding

Die neunten und zehnten Klassen an der Leonhard-Fuchs-Mittellschule in Wemding feiern ihren Abschluss. Ein Schüler wird für besonders soziales Verhalten ausgezeichnet.

Ganz unter dem Motto "Gestern, heute, morgen" stand die Abschlussfeier der neunten und zehnten Klassen der Leonhart-Fuchs-Mittelschule Wemding. Nach einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche durch Pfarrer Gebert und Pfarrer Kohler führten die Schülersprecherinnen Karla Kalchgruber und Louisa Raschke gekonnt durch das Programm. Zunächst begrüßte im feierlichen Rahmen Rektorin Margit Stimpfle die Absolventinnen und Absolventen. Sie sprach davon, "dass sich die alte Tür schließt, sich jedoch nun neue Türen für die Zukunft öffnen" und dass sie "stolz ist, dass so viele ihren Abschluss geschafft haben". Sie wünschte den Jugendlichen frei nach Elizabeth Taylor Abenteuerlust und keine Angst davor, hinter die Türen zu schauen, die sich ihnen öffnen.

Michael Melzer von der Mittelschule Wemding gehört zu den Besten im Landkreis

Anschließend warf die neunte Klasse mit Klassenlehrer Sascha Polanec einen humorvollen Blick in die Zukunft - was machen die Schüler in 40 Jahren. Einen Rückblick dagegen auf die vergangenen vier Schuljahre gewährte schließlich die zehnte Klasse von Georg Schreiber. Kurzweilig wurde hier mit lustigen Bildern ein Einblick in den Schulalltag gezeigt. Noch weiter zurück ging es dann, als die zehnte Klasse von Elke Königsdorfer Bilder präsentierte, die die Schülerinnen und Schüler - ebenso die Lehrerin - im Kindergartenalter zeigten. Umrahmt wurde die Feier von wunderschön vorgetragenen musikalischen Beiträgen des Schulensembles unter der Leitung von Kerstin Huber und der Schulband, geleitet von Christian Tutsch.

Nach einer Dankesrede durch den Elternbeiratsvorsitzenden Matthias Braun wurden schließlich die jeweils Klassenbesten (Louisa Raschke (Klasse 9R), Simon Losert (Klasse 10aM) und Michael Melzer (Klasse 10bM) geehrt. Michael Melzer hat sich mit seinem Notendurchschnitt von 1,11 sogar einen der besten mittleren Abschlüsse an Mittelschulen auf Landkreisebene erreicht.

Bernd Frisch (links) und Christian Weiland vom Förderverein der Mittelschule Wemding zeichneten Smopi Khawam mit dem Ehrenpreis für besonders soziales Verhalten gegenüber den Mitschülern aus. Foto: Josef Barta

Eine besondere Überraschung war nun die Bekanntgabe des Sozialpreises, der jährlich vom Förderverein vergeben wird. Khawam Smoqi erhielt die Auszeichnung durch Christian Weiland, weil er sich in den vergangenen Jahren immer wieder für Mitschüler eingesetzt und sich dadurch als wertvolles Mitglied der Schulfamilie erwiesen hatte. Zudem erhielten die in der Schülerfirma füchse@work engagierten Jugendlichen für ihren Einsatz eine Auszeichnung.

Karla Kalchgruber wurde ebenfalls geehrt. Sie vertrat die MS Wemding in den vergangenen beiden Jahren als Landkreisschülersprecherin. Nachdem am Ende den Schülerinnen und Schülern die Abschlusszeugnisse durch die Klassleitungen übergeben worden waren, ließen alle gemeinsam bei einem Sektempfang, organisiert durch den Elternbeirat, den Abend ausklingen. Eine stilvolle und kurzweilige Abschlussfeier fand somit ein würdiges Ende.

