Eindrucksvoller Rückblick auf das Jubiläumsjahr zum 100-Jährigen

Zur Generalversammlung der Kolpingfamilie Wemding kamen über 70 Mitglieder im Kolpingheim zusammen. Aus den Berichten über das vergangene Vereinsjahr wurde deutlich, dass über alle Altersstufen hinweg Vielfältiges organisiert wurde: so stellten Felizia Färber, Johanna Fischer und Christina Feil die Aktivitäten der stark vertretenen Kolpingjugend vor, für die Krabbelgruppe, Treffpunkt Frauen sowie den Frühstückstreff 55plus berichtete Ulla Seefried und Klaus Fackler für Hobbysport. Im Anschluss zeigte die 1. Vorsitzende Christine Hasmüller auf, dass insbesondere die Jubiläumsveranstaltungen zum 100-Jährigen viel Engagement forderten. Neben dem Stiftungsfest mit Ausstellung war die Altneihauser Feierwehrkapell’n ein absoluter Volltreffer. Sehr gut gelang auch das Festwochenende mit dem stimmungsvollen Festabend, dem Familiennachmittag, der Plattenparty und dem Festgottesdienst mit Landespräses Christoph Wittmann. Der eigens gegründete Kolpingchor mit Band gestaltete ihn musikalisch mitreißend und erntete viel Applaus. Abschließend dankte die Vorsitzende allen für den großartigen und vielseitigen Einsatz. Bei den Neuwahlen wurden die 1. Vorsitzende sowie Präses Stadtpfarrer Wolfgang Gebert wieder gewählt. Anna-Lena Jung wird künftig als stellvertretende Vorsitzende, Michael Rösch als Kassier und Stefanie Pfefferer als Schriftführerin tätig sein. Gewählt wurden außerdem: Leonhard Fackler, Christina Feil, Erhard Fischer, Patrick Kaufmann, Michael Mayer, Bianca Meyr und Ulla Seefried (Beisitzer), Brigitte Feil und Anja Lachner (Kassenprüfer) sowie die Jugendvorstände Felizia Färber, Jakob Pfefferer, Alessandro Kaufmann und Luca Xalter. Gebert dankte in seinem Grußwort für die zahlreiche Mitarbeit. Auf Kolping sei einfach Verlass. Bürgermeister Dr. Martin Drexler hob hervor, dass diese aktive Gemeinschaft das öffentliche Leben der Stadt präge. Wemdings Kolpingler schauen nun auf den 1. März: dann findet der alljährliche Faschingsball unter dem Motto „Ab in den Urlaub“ statt.

Generalversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kolpingfamilie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis