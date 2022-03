Eine neue Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in Wemding

Die Stadt Wemding bietet Kindern und Jugendlichen im Alter von 11 bis 16 Jahren im Jumi ein Freizeitangebot. Das findet jetzt in neuen Räumen statt.

Wer zwischen 11 und 16 Jahre alt ist und in Wemding einen Ort zum "Abhängen", zum geselligen Beisammensein oder für kreative Tätigkeiten sucht, für den oder die könnte das Jumi die richtige Adresse sein. Der Jugendtreff, der zuletzt übergangsweise in den Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr untergebracht war, bietet sein Angebot nun in einem neuen Zuhause in der Monheimer Straße 2 an, dem ehemaligen Kreuzkeller-Komplex. Dort war zuletzt die Deutsche Post eingemietet. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden die Räume offiziell eröffnet.

Der Begriff Jumi für "Jugend Mittendrin" passe perfekt zu dem Standort, freute sich Bürgermeister Martin Drexler: "Wir haben hier eine wunderbare Lösung gefunden mit schönen Räumen und direkt neben der Altstadt." Drexler bedankte sich bei der Inhaberfamilie Michel sowie beim Stadtrat für die Unterstützung. Weitere Dankesworte richtete der Bürgermeister an den Jugendreferenten Nicolas Bumba und City-Managerin Judith Strohhofer - sie hatten nach passenden Räumlichkeiten gesucht - sowie den städtischen Bauhof. Der erledigte einige handwerkliche Arbeiten.

In Wemding gibt es weiterhin auch das Juze

Drexler erwähnte auch die Förderung des Landratsamtes für die Personalkosten sowie die Möbelspender. Während sich das Jumi vorwiegend an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen elf und 16 Jahren wendet, gebe es im Schlosshof in Wemding mit dem Jugendzentrum (Juze) weiterhin das Angebot für ältere Jugendliche und junge Erwachsene, betonte der Rathauschef.

Jugendreferent Bumba berichtete, dass insgesamt rund 30 Gebäude besichtigt worden seien. Mit dem jetzigen Standort habe man eine sehr gute Lösung gefunden: "Das Warten hat sich mehr als gelohnt." Die gemeindliche Jugendarbeiterin Maren Kriegler bedankte sich für die Unterstützung von allen Seiten. Mit den neuen Räumlichkeiten sei "ein Meilenstein" für die Jugend in Wemding gesetzt worden. Nur wenige Kommunen engagierten sich derart für den Nachwuchs vor Ort.

Einige Aktionen im Wemdinger Jumi in den Faschingsferien

In den Faschingsferien sind einige Aktionen wie das Gestalten von T-Shirts und das Befüllen eines Insektenhotels geplant. Zur Ausstattung des Jumi gehören neben einer Küche mehrere Sitzecken und ein Fußball-Kicker. Für den Zugang ist aktuell die 3G-Regel vorgeschrieben. Schülerinnen und Schüler gelten dabei als getestet.

Die gemeindliche Jugendarbeiterin Maren Kriegler in den neuen Jumi-Räumen in Wemding. Foto: Thomas Unflath

Die gemeindliche Jugendarbeit stellt ein Freizeitangebot für junge Menschen dar und soll die Aktivitäten der Stadt mit jungen Menschen und verschiedenen Institutionen vereinen. Die Einrichtung agiert in Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe Donau-Ries (KJF) und will als lockerer Jugendtreff die Türen offen halten.

Maren Kriegler appellierte an die jungen Wemdingerinnen und Wemdinger: "Kommt einfach mal vorbei und probiert unser Angebot aus." Geöffnet ist das Jumi dienstags und mittwochs jeweils von 13.30 bis 17 Uhr sowie freitags von 14 bis 17.30 Uhr.

Kontakt zu Jugendarbeiterin Maren Kriegler: Telefon 0173/5288580, E-Mail: jugendarbeit-wemding@kjf-kjh.de (AZ)