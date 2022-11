Einer Wemdingerin wird im Supermarkt der Geldbeutel gestohlen

Eine 27-Jährige bemerkt beim Einkaufen, dass ihr das Portemonnaie aus der Jackentasche entwendet wurde.

Die junge Frau kauft am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in der Monheimer Straße ein. Eine bislang unbekannte Person fasst ihr dort laut Polizei in die Jackentasche und entwendet den Geldbeutel. Darin: mehrere Bezahlkarten, Ausweisdokumente, rund 30 Euro Bargeld. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)