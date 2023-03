Einst gab es eine Konkurrenz beim Schäfflertanz in Wemding

Seit 150 Jahren prägen die Schäffler mit ihrem Tanz das öffentliche Leben in Wemding. Vorsitzender Andreas Stöckle blickte beim Frühjahrsempfang ins Archiv.

Im Februar konnte die Wemdinger Schäfflervereinigung erstmals nach neun Jahren – statt der üblichen sieben – wieder ihren Tanz in der Stadt aufführen. Vorsitzender Andreas Stöckle schilderte beim Frühjahrsempfang der Kommune die rund 150-jährige Geschichte des Brauchs in der Fuchsien- und Wallfahrtsstadt. Dabei kam auch Überraschendes zutage.

Die aus München stammende Tradition reicht sogar etwa 500 Jahre zurück. Als damals die Pest abklang, sorgten die Schäffler auf den Straßen wieder für Lebensfreude und Geselligkeit. Stöckle dazu: „Dass diese Zunfttradition bis heute überlebt hat, ist ein Verdienst der Münchner Schäffler.“

Wemdinger Johann Uhl bringt die Tradition des Schäfflertanzes in die Stadt

Beim Tanz in der Landeshauptstadt im Jahr 1865 muss den Erkenntnissen nach der Wemdinger Johann Uhl dabei gewesen sein. Der brachte anschließend die Tradition der Schäffler (Fassmacher) in seine Heimat. Wie Stöckle bei seinen Recherchen herausfand, gibt es seit 1896 durchgehend Nachweise, dass der Schäfflertanz in Wemding stattfindet – ab 1911 auch mit Bilddokumenten. „Da läuft es einem kalt den Rücken runter“, meinte Stöckle etwa mit Blick auf den Bericht im Jahr 1935, als auch die Schäffler von der Nazi-Propaganda vereinnahmt wurden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg fand die erste Aufführung wieder 1952 statt. Ein Novum gab es 1959: Damals traten insgesamt drei Gruppen „mehr oder weniger in Konkurrenz“ auf. Zwei (die Wild- und Bürgerschützen) am Rosenmontag, die Faschingsgesellschaft namens „Es doost scho“ am Faschingsdienstag. Der Umgang zwischen den einzelnen Gruppen sei dabei wenig freundschaftlich gewesen, folgerte Stöckle aus den Aufzeichnungen.

In der Geschichte des Schäfflertanzes gibt es auch ein trauriges Ereignis

War der Schäfflertanz bis dahin von verschiedenen Vereinen organisiert worden, die aber das Interesse daran verloren hatten, wurde 1987 die Schäfflervereinigung gegründet. 1993 tanzten die Schäffler im Rahmen des 1200-Jahr-Jubiläums der Stadt. Der Vorsitzende ging auch auf ein trauriges Ereignis ein: Im Jahr 2000 brach ein Tänzer bei der zweiten Station zusammen und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. 2014 trat man erstmals auch im Karmelitinnenkloster auf. 2023 konnte die Veranstaltung nun nach Corona wieder stattfinden.

Stöckle freute sich: „Der Schäfflertanz in Wemding lebt wie eh und je, wir haben keine Nachwuchssorgen." An die Gäste des Empfangs gerichtet appellierte er: „Bleibt gesund und lebensfroh.“