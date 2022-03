Wemding

Eissportheim in Wemding beherbergt jetzt auch Mountainbiker

Plus Das Eissportheim in Wemding wird künftig doppelt genutzt. Der Eisplatz war in diesem Winter keinen einzigen Tag in Betrieb.

Von Wolfgang Widemann

Der TSV Wemding hat das Gebäude am Eisplatz saniert und erweitert. Dies hat Kosten in Höhe von 25.000 Euro verursacht. In der Summe sind auch die ehrenamtlichen Stunden enthalten, die mit knapp 10.000 Euro verrechnet werden. Im Eissportheim hat nun auch die Mountainbike-Abteilung ihr Domizil. Sie will dieses in den Sommermonaten nutzen.

