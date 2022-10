Kraft tanken mit Wasser und Wald auf dem Erholungsweg

Plus Die Stadt Wemding plant einen Erholungsweg mit Kneipp und Waldbaden. So sieht das Vorhaben aus.

Die Stadt Wemding möchte den Erholungs- und Gesundheitstourismus weiter ausbauen. Dafür soll ein Erholungsweg geschaffen werden. Dieser trägt den Arbeitstitel "Kraft tanken mit Kneipp und Waldbaden". Der Lenkungsausschuss der Stadt billigte das Projekt nun grundsätzlich. Es soll im kommenden Jahr umgesetzt werden, so Bürgermeister Martin Drexler.