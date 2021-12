Fasching ist jetzt auch in Wemding abgesagt

Die Corona-Pandemie wirkt sich immer weiter auf den Fasching in der Region aus. Nun hat ein weiterer Verein reagiert.

Angesichts der Corona-Pandemie hat nun eine weitere Faschingsgesellschaft aus dem Donau-Ries-Kreis ihre Saison abgesagt. Der Elferrat der Wemdosia in Wemding beschloss einer Pressemitteilung zufolge einstimmig, dass alle geplanten Veranstaltungen in der Faschingssaison 2021/22 ausfallen werden. Es soll aber als Ersatz einige Aktionen geben.

Wemdosia-Präsident kündigt die ein oder andere Überraschung an

Präsident Manuel Maindok erklärt: "Die aktuelle Covid-19-Situation lässt uns leider keine Wahl, um Aktive, Tänzerinnen, Tänzer und vor allem unsere Gäste nicht in potenzielle Gefahren zu bringen." Die Wemdosia arbeite aktuell mit Hochdruck an Alternativen, um auch in dieser schwierigen Zeit den Fasching in Wemding am Leben zu erhalten. Der Präsident: "Ähnlich wie in der vergangenen Saison wird die Wemdinger Innenstadt mit dekorierten Schaufenstern im Faschingsflair erstrahlen und es gibt noch die ein oder andere Überraschung."

Weitere Informationen sollen nach den Weihnachtsferien bekannt gegeben werden. (AZ)

