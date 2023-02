Fatimatag mit Prälat aus München

Mit dem monatlichen Fatimatag in der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein wird am Montag, 13. Februar, das Jubiläum „90 Jahre Fatimatage in Maria Brünnlein“ weiter gefeiert. Am 13. September 1933 wurde auf Initiative von Pfarrer Bartholomäus Eisenlohr aus Lechsend dieser Gebetstag in Maria Brünnlein eingeführt. In der Wallfahrtsbasilika besteht von 7 bis 11.30 Uhr die Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes bei drei Priestern.

Um 7.30 Uhr beten die Gläubigen den Rosenkranz, die erste heilige Messe ist um 8 Uhr. Um 8.45 Uhr schließt sich der zweite Rosenkranz an. Um 9.30 Uhr feiert Prälat Ludwig Mödl aus München mit den Wallfahrern das Pilgeramt. Mödl ist Priester der Diözese Eichstätt, wirkte von 1971 bis 1987 als Regens am diözesanen Priesterseminar und lehrte bis zu seiner Emeritierung 2003 das Fach Pastoraltheologie an der Universität in München. Die von den Pilgern mitgebrachten Andachtsgegenstände werden dabei gesegnet.

Nach der Messe beten die Gläubigen die Andacht vor dem ausgesetzten Allerheiligsten. Der Pilgertag in der Wallfahrtsbasilika mündet um 11.30 Uhr in die Möglichkeit zum Einzelsegen als „Brünnleinsegen“ am Gnadenaltar. Die Apostolische Pönitentiaria des Heiligen Stuhls hat einer Pressemitteilung zufolge allen Gläubigen die Möglichkeit zum Vollkommenen Ablass gewährt, die im Jubiläumsjahr am jeweiligen Fatimatag in Maria Brünnlein den Wallfahrtstag mitfeiern und unter den gewöhnlichen Bedingungen den Ablass für sich oder für Verstorbene gewinnen wollen. Die Vor-Fatima-Feier entfällt wegen des Sonntags. (AZ)