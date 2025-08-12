Feierliche Verabschiedung an der Mittelschule

Mit einer warmherzigen und bewegenden Feier verabschiedete die Schulfamilie der Leonhart-Fuchs-Grund- und Mittelschule in Wemding vier langjährige Kolleginnen und Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand. Die Veranstaltung war geprägt von Musik, Tanz, persönlichen Beiträgen und großem Zusammenhalt – ein Abschied voller Wertschätzung und Herzblut. Zu den Ehrengästen zählten auch Bürgermeister Dr. Christoph Drexler und Schulamtsdirektor Andreas Poss. Nach einem musikalischen Empfang mit dem Lied „Auf das, was da noch kommt“ von Max Giesinger wurden die Pensionistinnen und Pensionisten von allen Schülerinnen und Schülern in der Aula empfangen. Dort gestalteten Schülerband, Grundschulchor, Tänzerinnen und Kollegium ein abwechslungsreiches Programm – von Liedbeiträgen über Tänze bis hin zu einem humorvollen Sketch samt Geschenkübergabe. Im Mittelpunkt standen: • Konrektorin Karin Migotto, die 14 Jahre lang mit großer Kompetenz, Engagement und Herz das Schulleben prägte, • Martina Schmidt, die nicht nur als Lehrerin geschätzt war, sondern sich auch durch ihr Engagement für das Goldene Buch der Stadt auszeichnete, • Rosi Wittmann, die mit ihrer offenen, warmherzigen Art bei Kindern wie Kollegium einen festen Platz im Herzen hatte, • sowie Jürgen Geisenberger, der als ruhiger Pädagoge wie auch als Künstler Spuren hinterlässt. Zum Abschluss erklang das Lied „Sag beim Abschied leise Servus“, ehe die Schulfamilie den Vormittag bei einem gemeinsamen Imbiss in wertschätzender Atmosphäre ausklingen ließ.

