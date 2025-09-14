Ferienprogramm der Wendlinger Frauen Liste

Vor Kurzem fand das Ferienprogramm der Wemdinger Frauenliste statt – Farbenfrohe Kunstwerke, strahlende Kinderaugen und jede Menge Kreativität: Das Ferienprogramm „Kreatives um den Stein“ bei der Firma Leinfelder in Wemding war ein voller Erfolg. 25 Kinder aus der Region nahmen an dem bunten Nachmittag teil und verwandelten schlichte Steine in kleine Kunstwerke. Die Firma Leinfelder, öffnete ihre Tore für die jungen Künstlerinnen und Künstler und bot ihnen nicht nur Material und Anleitung, sondern auch eine herzliche Atmosphäre. Unter dem Motto „Kreatives um den Stein“ konnten die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Ob Tiere, Muster oder bunte Fantasiefiguren – der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Es ist uns ein Anliegen, Kindern während der Ferien sinnvolle und kreative Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Besonders schön ist es, zu sehen, mit wie viel Freude und Ausdauer die Kinder bei der Sache waren. Neben dem künstlerischen Gestalten kam auch das Gemeinschaftsgefühl nicht zu kurz. In kleinen Gruppen wurde gemalt, gelacht und über die besten Steinmotive diskutiert. Für eine kleine Stärkung waren Kuchen, Wurstsemmel und Getränke vorbereitet. Zum Abschluss durfte jedes Kind seine selbst bemalten Steine mit nach Hause nehmen – als Erinnerung an einen ganz besonderen Ferientag.

