Ferienprogramm des Obst- und Gartenbauverein Wemding

„Wir bauen ein Insektenhotel“, unter diesem Motto stand der diesjährige Beitrag des Obst- und Gartenbauverein beim Jugendferienprogramm der Stadt Wemding. Um dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung zu tragen wurden einige Tage vor dem anberaumten Termin Holzbretter eines Lagerschuppen, welcher heuer noch auf dem Vereinsgelände erneuert werden soll, abmontiert und fanden eine zweite Verwendung. Nach Erstellung eines „Musterhotels“ wurden die Bretter im Vorfeld von einigen fleißigen Helfern zurechtgeschnitten, so dass jedes Kind zu Beginn des Bastelnachmittages einen eigenen Bausatz zur Verfügung hatte. Weiterhin musste im Vorfeld noch Füllmaterial (Bambus, Schilf, Stroh, Holzwolle, Birkenabschnitte) besorgt werden um den Insekten eine schöne Behausung anbieten zu können. Am Nachmittag traf sich die große Schar von Ferienkindern voller Eifer und Begeisterung um im Vereinsgarten im Schatten der Obstbäume mit den bereitgestellten Werkzeugen jeden Bausatz zu einem Insektenhotel zusammenzuzimmern. Nach dem Zusammenschrauben der einzelnen Bretter zum "Rohbau" konnten die einzelnen Zimmer des Hotels nach Lust und Laune mit Bambus, Schilf usw. befüllt werden. In die Birkenscheite wurden noch Löcher zum Einnisten gebohrt und die Hotels anschließend mit Drahtgeflecht geschlossen. Mit gegenseitiger Hilfe im Team und der Mithilfe der vielen Betreuerinnen und Betreuer gelang die Fertigstellung der Insektenhotels. Voller Stolz auf das handwerkliche Gelingen des Hotelbaus konnten die Kinder ihren Bastelerfolg den Eltern bei der Abholung präsentieren.

