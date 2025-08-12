Ferienprogramm in der Natur

Im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Wemding erkundeten rund 20 Kinder - teilweise von ihren Eltern und Großeltern begleitet - den Weiher der Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried im Kreuter Moos. Trotz leichten Nieselregens herrschte durchgehend gute Stimmung bei der zweistündigen Veranstaltung. Unter Anleitung der Betreuer Corina Bernhard und Erich Rieder machten sich die kleinen Naturforscher auf die Suche nach Kleinlebewesen im Wasser. Mit Keschern und Becherlupen ausgestattet, fingen sie mit großer Begeisterung verschiedene Wasserbewohner. Neben diversen Schnecken sind auch Insektenlarven und eine Libellenlarve sowie ein Jungfisch ins Netz gegangen. Gesehen wurden auch Wasserläufer und Wespenspinne. Anschließend wurden die Tiere gemeinsam bestimmt und interessante Fakten über ihre Lebensweise besprochen und zum Abschluss natürlich wieder in den Weiher entlassen. Die Aktion bot nicht nur spannende Einblicke in die heimische Tierwelt, sondern förderte auch das Bewusstsein für den Schutz der natürlichen Lebensräume rund um Wemding. Ein gelungener Ferientag, der bei Groß und Klein sicher in guter Erinnerung bleiben wird.

