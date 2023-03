Frau aus Wemding wird Opfer eines Datendiebstahls

Unbekannte haben im Namen der 35-Jährigen Waren im Wert von 1200 Euro bestellt. Die Wemdingerin entgeht dem Betrug noch rechtzeitig.

Bislang unbekannte Tatverdächtige erbeuteten die Zugangsdaten einer 35-jährigen Wemdingerin bei einem großen Online-Versand und bestellten auf deren Rechnung ein iPhone 14 sowie Apple AirPod-Kopfhörer für insgesamt knapp 1200 Euro. Als Versandadresse wurde ein Wohnanschrift in Nordrhein-Westfalen angegeben. Da die Frau die Bestellung in ihrem Online-Account rechtzeitig bemerkt hatte, konnte sie diese telefonisch stornieren lassen. Daher kam es zu keinem Vermögensschaden, wie die Polizei Donauwörth mitteilt. Wie die Unbekannten an die Zugangsdaten kamen, ist nun unter anderem Gegenstand der Ermittlungen bei der PI. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde aufgenommen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.