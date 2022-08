Frau in Wemding wird geschlagen und wüst beleidigt

Ein Mann hat in Wemding eine 43-Jährige attackiert. Außerdem beleidigte er die Frau permanent auf üble Weise. Dabei war der Anlass offenbar völlig harmlos.

Ein Mann ist am Montagvormittag in Wemding ausgerastet. Wie die Polizei mitteilt, parkte eine 43-jährige Wemdingerin ihr Auto um 10.05 Uhr ordnungsgemäß im Hofraum eines Anwesens in der Sudetenstraße. Einem 65-Jährigen missfiel dies offenbar derart, dass er das Grundstück betrat, lautstark ausfällig wurde und die 43-Jährige am Schließen der Haustüre hinderte. Als die Frau um der Deeskalation willen ihren Pkw wegfahren wollte, schlug ihr der Mann den Beamten zufolge völlig unvermittelt mit der Hand ins Gesicht und anschließend mit der Autotüre gegen ihr Knie. Er beleidigte die Wemdingerin zudem lautstark mit unzutreffenden sexuellen Ausdrücken und zeigte ihr permanent den Mittelfinger.

Noch vor Eintreffen einer verständigten Polizeistreife entfernte sich der Angreifer, der jedoch schnell ermittelt werden konnte. Die Frau musste wegen der erlittenen Verletzungen ärztlich behandelt werden. Eine Strafanzeige, unter anderem wegen Verdachts auf Nötigung, gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung auf sexueller Grundlage war die polizeiliche Folge. (AZ)