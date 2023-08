Frau will Tisch auf Facebook verkaufen - und zahlt selbst

Eigentlich wollte sie selbst Geld für ihren Tisch haben, am Ende zahlte eine Frau aus Wemding selbst. Den Tisch wurde sie auch nicht los.

Eine Frau aus Wemding wollte am Montag auf Facebook einen gebrauchten Tisch verkaufen, doch Geld bekam sie nicht - stattdessen zahlte sie selbst. Eine namentlich bislang unbekannte Person nahm nämlich laut Polizei per Online-Chat Kontakt zu der Frau auf und erklärte sich bereit, 100 Euro zu bezahlen. Ein vom Käufer beauftragtes Transportunternehmen würde den Tisch abholen. Zuvor sollte die Wemdingerin jedoch selbst 100 Euro als angebliche Gebühr bezahlen, damit der Kurier den Tisch abholen würde. Die Frau kaufte eine anonyme Paysafe-Karte in der verlangten Höhe und übermittelte den Bezahlcode an den Tatverdächtigen. Der Tisch wurde nicht abgeholt und die Kaufsumme nicht beglichen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (AZ)