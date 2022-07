Frau wird bei Ticket-Kauf Opfer eines Betrügers

Eine Wemdingerin will zum Konzert nach Bopfingen und erwirbt zwei Eintrittskarten über Facebook. Doch die Verkäuferin kassiert nur das Geld.

Eine 27-jährige Wemdingerin kaufte am 10. Juli von privat über die Internet-Plattform Facebook zwei Eintrittskarten für ein Konzert in Bopfingen zu einem Preis von 90 Euro. Sie bezahlte den Kaufbetrag per Sofortüberweisung, erhielt jedoch keine Lieferung.

Der Kontakt zur Verkäuferin brach nach Bezahlung ebenfalls ab. Beamte der PI Donauwörth ermitteln nun wegen Verdachts auf Warenbetrug. (AZ)