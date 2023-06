Frau wird in Wemding aus Versehen zur Tankbetrügerin

Weil sie wohl vergisst, in Wemding nach dem Tanken zu bezahlen, muss sich eine 32-Jährige wegen Tankbetrugs verantworten.

Gegen 19.20 Uhr am Mittwochabend hat eine 32-jährige Frau aus Roth an der Esso-Tankstelle in Wemding getankt. Direkt danach stieg sie in ihr Auto und fuhr, ohne zu bezahlen, davon. Eine Überprüfung des Halters über das über die Videokamera aufgezeichnete Kennzeichen ergab, dass die Frau offenbar lediglich das Zahlen vergessen hatte. Dennoch wird sie sich wegen Tankbetruges verantworten müssen. (AZ)