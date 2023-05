Der Fuchsien- und Kräutermarkt in Wemding wird zum Gemeinschaftserlebnis

Der Fuchsien- und Kräutermarkt in Wemding lockt bei optimalen Bedingungen wieder Tausende von Gästen. Die kommen bis aus Thüringen.

Tausende von Besuchern, schönes, warmes Wetter und eine Stadt voller Blumen - der Fuchsien- und Kräutermarkt in Wemding ist in diesem Jahr optimal gelaufen. So waren die Organisatoren am Wochenende hochzufrieden.

Rund zwei Wochen lang liefen in der Stadt die Aufbauarbeiten für das Großereignis, das an den Universalgelehrten Leonhart Fuchs erinnern soll, der vor über 500 Jahren in Wemding zur Welt kam. Es wurden die Fuchsienpyramide installiert, in der Altstadt Fuchsien gepflanzt, Buden aufgestellt und die Banner für das Parkleitsystem aufgehängt. Ein solches ist nötig, um ein Parkplatzchaos zu vermeiden. Das Konzept geht laut Tourismusleiterin Judith Strohhofer auf. Viele Besucherinnen und Besucher stellten ihre Autos wieder im Bereich der Wallfahrtskirche Maria Brünnlein ab und pendelten mit dem Shuttlebus zum Markt ins Stadtzentrum. Am Sonntag war die Fläche außerhalb der Stadt komplett gefüllt. Der Parkplatz am Johannisweiher blieb den Omnibussen vorbehalten. Über 25 Reiseunternehmen steuerten Wemding an. Sie kamen aus ganz Süddeutschland - bis aus der thüringischen Rhön, vom Bodensee, aus Stuttgart und aus Weiden in der Oberpfalz.

Die meisten Bus-Touristen kommen am Samstag nach Wemding

Der Großteil der Bus-Touristen besuchte Wemding am Samstag. Dies sei der Tag für die klassischen Marktbesucher, berichtet Strohhofer. Viele kämen an diesem Tag gezielt, um Blumen und Kräuter zu kaufen: "Um 9 Uhr war das Marktgelände bereits voll." Auf diesem boten Händler und Erzeuger aus dem süddeutschen Raum ihre Waren an. Man achte bei der Auswahl der Standbetreiber auf Qualität, so die Tourismus-Leiterin, denn der Markt dürfe seinen Charakter nicht verlieren. Es müsse stets ein Bezug zum Garten vorhanden sein.

Gut angenommen worden sei die "Blumenbox", die eine Schülerfirma der Mittelschule in Wemding anbot. Die Besucher konnten in einem Gebäude ihre Einkäufe zwischenlagern. 220 Personen nutzten diesen Service. Was noch interessant ist: Manche Gäste von weiter her stiegen im Ortszentrum in den Shuttlebus, um zur Wallfahrtskirche zu gelangen und diese zu besichtigen.

Am Sonntag kamen Strohhofer zufolge dann hauptsächlich Gäste aus der näheren Region, um über den Markt zu schlendern, in die Geschäfte zu schauen, die verkaufsoffen hatten, und sich im Freien hinzusetzen, um etwas zu trinken und zu essen. Der Obst- und Gartenbauverein Wemding hatte sein "Cafe" an der Fuchsienpyramide geöffnet und die Gastronomie in den Außenbereichen zusätzlich bestuhlt.

Am Sonntag war der Fuchsien- und Kräutermarkt fast schon ein Fest

Bürgermeister Martin Drexler zeigt sich erfreut und beeindruckt, wie viele Menschen am Gelingen des Fuchsien- und Kräutermarkts beteiligt waren: "Sie haben Großartiges geleistet." Der Markt sei inzwischen "zu einem besonderen Gemeinschaftserlebnis geworden", bei dem "jeder mit anpackt". Judith Strohhofer ergänzt: "Am Sonntag gegen Abend war es kein reiner Markt mehr, sondern fast schon ein Fest." Um 20 Uhr sei das Spektakel schon wieder Vergangenheit gewesen: "Da war fast alles schon wieder aufgeräumt."