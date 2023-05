Fünfstelliger Schaden nach Unfall beim Einfahren auf Straße

Ein Kleintransporter fährt von einem Grundstück in Wemding in die Bahnhofstraße und übersieht eine Fahranfängerin, die von links kommt.

Am Dienstagmorgen um 8.45 Uhr wollte ein 55-jähriger Kleintransporterfahrer von einem privaten Grundstück auf die Bahnhofstraße einfahren. Dabei übersah er laut Polizei das von links kommenden Auto einer 18-jährigen Huisheimerin und prallte diesem in die Beifahrerseite. Durch die heftige Kollision entstand ein Sachschaden von geschätzten 12.000 Euro. Beide Beteiligte gaben den aufnehmenden Polizisten vor Ort gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)