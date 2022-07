Gegen Hitze: Wemding installiert Trinkbrunnen in der Stadt

In Wemding gibt es ab sofort zwei Brunnen mit kostenlosem Trinkwasser.

Die Stadt Wemding hat über das neue Sonderförderprogramm "Kommunale Trinkbrunnen" des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz sowie der Wasserwirtschaft Bayern zwei Trinkbrunnen in der Altstadt errichtet.

Bürgermeister Martin Drexler nahm die zwei Säulen im Innenhof der Tourist-Information und am Verwaltungsgebäude am Marktplatz kürzlich offiziell gemeinsam mit dem Wemdinger Stadtrat in Betrieb und freute sich über die Erfrischung. "Wir kennen immer öfters diese schwülwarmen Sommertage, an denen frisches und sauberes Wasser belebend und lebenswichtig ist. Für Gäste und Einheimische – besonders auch Radfahrer und Wanderer – ist die kostenlose Bereitstellung der beiden Wassersäulen eine wertvolle Anlaufstelle in der Innenstadt.“

Trinkbrunnen in Wemding: Stadt reagiert auf Hitzewelle

Die beiden frei stehenden Säulen aus Edelstahl sind mit zweierlei Ausgabestellen ausgestattet. An der Tourist-Information kann sowohl an einem kleinen Becken als auch an einer Füllstelle für Trinkflaschen Flüssigkeit gewonnen werden. Am Marktplatz ist eine barrierefreie Trinksäule mit einem Becken installiert, die per Druckknopf mühelos bedient werden kann. (AZ)