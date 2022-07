Gelbe Säcke am Waldparkplatz in Wemding abgelegt

Ein Umweltsünder hat in Wemding mehrere gelbe Säcke am Waldparkplatz abgelegt. Doch die Polizei kam ihm auf die Schliche.

Eine zunächst unbekannte Person hat am Sonntag illegal mehrere gelbe Säcke mit Abfall auf dem Waldparkplatz in der Wolferstädter Straße, Höhe Weiherweg/Sandweg, abgeladen. In den Säcken konnten Dokumente aufgefunden werden, die den Rückschluss auf einen Tatverdächtigen zuließen. Gegen den Mann wurde eine Anzeige nach dem Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetz erstattet. (AZ)