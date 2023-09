Geparktes Auto angefahren: Wer hat den Unfall beobachtet?

Ein geparktes Auto wird in Wemding angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Angefahren und abgehauen: Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls, der sich zwischen Freitag gegen 17 Uhr und Samstag gegen 14 Uhr in Wemding ereignet hat. Laut Polizei parkte ein 47-Jähriger sein Auto in diesem Zeitraum in der Mangoldstraße auf Höhe Hausnummer 14 am rechten Fahrbahnrand. Als er am Samstag zurückkam, bemerkte er, dass sein Auto am vorderen linken Eck beschädigt worden war. Vermutlich war der Unfallflüchtige entweder beim Vorbeifahren oder beim Ausparken gegen den geparkten Pkw gefahren und hatte seine Fahrt ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern fortgesetzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Donauwörth unter 0906/706670 zu melden. (AZ)