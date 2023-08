Geparktes Auto in Wemding wird mehrfach zerkratzt

Ein geparktes Auto in Wemding ist am Freitag an mehreren Stellen erheblich beschädigt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Freitag ist das Auto einer 18-Jährigen in Wemding erheblich beschädigt worden. Die junge Autofahrerin hatte ihren grauen Daimler um 14.30 Uhr in der Labergasse in Wemding geparkt. Als sie um 16.50 Uhr wieder zurückkam, waren Kratzer an Motorhaube, Fahrertüre und an der Tür hinten links. Der unbekannte Täter ritzte Kreise und auch einen Smiley in das Fahrzeug. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)