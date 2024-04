Wemding

vor 47 Min.

Gesucht: Cafe für den Nachmittags-Kaffee in der Altstadt

An manchen Tagen ist in der Wemdinger Altstadt nur schwer ein Lokal zu finden, in dem es eine Tasse Kaffee gibt.

Plus In der Wemdinger Bürgerversammlung meldet sich ein Gästeführer zu Wort. Stadt ist auf Suche nach Cafe-Betreiber.

Von Wolfgang Widemann

Wer in der Wemdinger Altstadt nachmittags auf eine Tasse Kaffee in ein Cafe einkehren möchte, der tut sich bisweilen schwer, in den Gassen ein Lokal zu finden, das geöffnet hat. Dieses Problem brachte bei der Bürgerversammlung der frühere Stadtrat Theo Knoll vor, der als Gästeführer regelmäßig Gruppen durch das historische Zentrum führt.

Die Stadt Wemding sieht bekanntlich den Tourismus als wichtiges Standbein. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Führungen würden nach der Runde am Nachmittag gerne ein wenig einkehren, berichtete Knoll, doch das Angebot zu dieser Zeit sei mager. Dienstags haben - abgesehen von einer Bäckerei - sogar alle klassischen Cafes geschlossen. Dies falle verstärkt auf, seit die Bäckerei Moll ihre Filiale am Marktplatz dichtgemacht hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen