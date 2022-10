Wemding

vor 16 Min.

Glasfaser-Anschluss für jedes Grundstück in Wemding

Plus Die Telekom will in Wemding zusammen mit einem australischen Investor ein flächendeckendes Glasfasernetz bauen. So sehen die Pläne aus.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Spätestens bis Anfang 2025 sollen Glasfaserleitungen an alle Grundstücke in Wemding führen. Die Deutsche Telekom will zusammen mit einem australischen Investor ein flächendeckendes Netz bauen. Das Unternehmen informierte nun zusammen mit der Stadt über das Projekt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen