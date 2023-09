Wemding/Gosheim

17:30 Uhr

Staatsstraße ist jetzt bis nach Wemding frei

Zwischen dem südlichen Ortseingang und der Bushaltestelle ist die Staatsstraße in Wemding im Bereich der Harburger Straße nun gesperrt.

Plus Zwei von drei Bauabschnitten der Staatsstraße zwischen Gosheim und Wemding sind jetzt fertig. Einige Verkehrsteilnehmer machen großen Ärger.

Von Wolfgang Widemann

Vor gut einem Monat haben die Bauarbeiten auf der Staatsstraße zwischen Gosheim und Wemding begonnen. Inzwischen sind sie so weit fortgeschritten, dass der dritte und letzte Abschnitt an der Reihe ist. Vieles auf der Baustelle lief bislang gut, Ende der vorigen Woche aber trieben unvernünftige Verkehrsteilnehmer die Arbeiter auf der Straße schier zur Verzweiflung.

Die Staatsstraße erhält auf einer Länge von etwa 3,3 Kilometern einen neuen, stärkeren Asphaltbelag. In Wemding steht in der Harburger Straße aber noch mehr auf dem Plan. Dort wird in der Ortsdurchfahrt auf der Harburger Straße im Bereich der Einmündungen der Adalbert-Stifter-Straße und der St.-Gundekar-Straße nahe der Kinderherz-Kita eine Querungshilfe für Fußgänger gebaut. Außerdem wird dort die Bushaltestelle komplett erneuert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

