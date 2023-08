Staatsstraße zwischen Gosheim und Wemding ist nun gesperrt

Wegen Bauarbeiten ist die Staatsstraße seit Mittwochnachmittag blockiert. Weitere Abschnitte folgen bis Ende Oktober.

Wer auf der Staatsstraße zwischen Harburg und Wemding unterwegs ist, muss ab sofort einen Umweg in Kauf nehmen: Das Teilstück zwischen Gosheim (Abzweigung zu den Baggerseen nördlich des Dorfs) und dem Industriegebiet (ehemaliges Braas-Gelände) ist seit Mittwochnachmittag komplett gesperrt. Das Staatliche Bauamt erneuert die Fahrbahn. Die Arbeiten auf dem ersten Bauabschnitt werden etwa zwei Wochen dauern. Der Verkehr wird über Fessenheim und Monheim umgeleitet.

Anschließend ist das Teilstück zwischen dem Industriegebiet bei Gosheim und dem Kalksandsteinwerk in Wemding an der Reihe. Als letzter Abschnitt steht der südliche Teil der Harburger Straße in Wemding an, wo auch eine Überquerungshilfe und eine neue Bushaltestelle errichtet werden. Das Projekt soll Ende Oktober abgeschlossen werden.