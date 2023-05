Wemding/Gosheim

Staatsstraße zwischen Wemding und Gosheim wird ausgebaut

Plus Eine überraschende Nachricht: Bei der Sanierung der Staatsstraße zwischen Wemding und Gosheim geht mehr als geplant. Eine Sperrung ist die Folge.

Seit vielen Jahren befinden sich viele Staatsstraßen im Donau-Ries-Kreis (und nicht nur dort) in einem ziemlich schlechten Zustand. Die Sanierung oder der Neuausbau der Strecken verschiebt sich wegen fehlender Finanzen immer wieder. Manchmal geht aber durch glückliche Fügungen doch etwas – und dazu noch mehr als geplant. So nun bald auf dem Abschnitt zwischen Wemding und Gosheim. Dies hat für Verkehrsteilnehmer größere Auswirkungen.

Die Straße zwischen den beiden Orten wird in diesem Sommer komplett saniert. Dies verkündete der Wemdinger Bürgermeister Martin Drexler am Donnerstag in der Bürgerversammlung. Eigentlich sollte nur das Teilstück von der Harburger Straße in Wemding bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße von/nach Fünfstetten erneuert werden. Jetzt aber, so bestätigt Wolfgang Betzl vom Staatlichen Bauamt Augsburg, erhalte die komplette Strecke zwischen Wemding und Gosheim eine neue Asphalt-Deckschicht.

