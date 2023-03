Gottfried Hänsel führt weiter die CSU in Wemding

Nach 38 Jahren im Amt macht Vorsitzender Gottfried Hänsel im CSU-Stadtverband Wemding weiter. Andere Posten werden neu besetzt.

Bei Ihrer Jahreshauptversammlung haben die Mitglieder des CSU-Stadtverbands Wemding Gottfried Hänsel einstimmig im Amt des Ortsvorsitzenden bestätigt. Damit setzt sich eine Ära fort. Hänsel kann auf 38 Jahre in diesem Amt zurückblicken, davon die letzten 33 Jahre ununterbrochen. In seinem Arbeitsbericht spannte der Ortsvorsitzende einen Bogen von der hiesigen Kommunalpolitik bis hin zu den gegenwärtigen globalen Herausforderungen.

„Die Krisen der vergangenen zweieinhalb Jahre haben in der Bürgerschaft deutliche Spuren gezeichnet“, merkte Hänsel an. Auch sei es aufgrund der pandemiebedingten Beschränkungen schwierig gewesen, geeignete Veranstaltungen durchzuführen, um mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu treten. Besonders erfreulich sei der Besuch des CSU-Stadtverbands Treuchtlingen in Wemding gewesen. Man habe viele Gemeinsamkeiten der beiden Städte herausstellen können.

Feuerwehrhaus, Kita-Sanierung und Radweg in Wemding beschäftigen die CSU

Intern habe sich der Vorstand zusammen mit der Stadtratsfraktion intensiv mit städtischen Projekten, wie beispielsweise dem Feuerwehrhaus-Neubau oder der Generalsanierung mit Teilneubau der Kindertagesstätte St. Marien, befasst und Impulse im Stadtrat eingebracht. Zusammen mit der Faktion warb Hänsel für die zeitnahe Umsetzung des geplanten Radwegs zwischen Wemding und Wolferstadt.

Der CSU-Stimmkreisabgeordnete Wolfgang Fackler erinnerte an die zahlreichen Projekte, die in den vergangenen Jahren in Wemding mit Unterstützung des Freistaats Bayern umgesetzt worden seien. Ein besonderes Anliegen ist Fackler die medizinische Versorgung im Landkreis. Der Landkreis sei mit der Spezialisierung der einzelnen Krankenhäuser gut aufgestellt und könne durch seine Nähe zu Augsburg profitieren.

Das Ergebnis der Neuwahlen im CSU-Stadtverband Wemding

Schatzmeister Ralf Richter (14 Jahre im Amt) und zweiter stellvertretender Ortsvorsitzender Wolfgang Strobel traten bei den Neuwahlen des Vorstands nicht mehr an. Christoph Heppner und Elisabeth Gottwald wurden als stellvertretende Ortsvorsitzende bestätigt. Schriftführer Nicolas Bumba ist jetzt erster stellvertretender Vorsitzender. Neuer Schriftführer ist Benedikt Lebschi, sein Stellvertreter Benedikt Bosch. Martina Zimmermann ist neue Schatzmeisterin. Beisitzer sind Monika Nawrath, Christa Karmann, Anja Maindok, Hans Hasmüller, Anton Hertle, Marco Handschiegl-Röthig, Steffen Stark und Mario Müller. CSU-Ortsgeschäftsführer Thomas Walter und sein Stellvertreter Markus Meyr behalten ihre Posten.

Folgende Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue geehrt: Engelbert Seitz (55 Jahre), Jakob Schöpf, Josef Schneid, Alois Braun, Richard Schubert, Josef Dietrich, Willibald Miehlich, Michael Schneid (jeweils 50 Jahre), Eugen Meitinger und Anneliese Till (beide 45 Jahre), Alois Held (40 Jahre) und Josef Weißgerber (25 Jahre). (AZ)