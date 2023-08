Gottfried Hänsel ist Bezirksvorsitzender der Senioren-Union

Der Wemdinger Gottfried Hänsel ist jetzt auch Bezirksvorsitzender der Senioren-Union. Er sieht Handlungsbedarf.

Gottfried Hänsel aus Wemding hat nun ein weiteres Ehrenamt übernommen: Bei einer Versammlung in Erkheim wählten ihn Delegierten aus Schwaben zum Bezirksvorsitzenden der Senioren-Union. Hänsel, 72, folgt damit auf Winfried Mayer ( Mering), der sein Amt nach 14 Jahren abgab.

Der neue Bezirksvorsitzende sieht, so legte er in der Versammlung dar, "seniorenpolitischen Handlungsbedarf" - und zwar vor dem Hintergrund, dass der Anteil der Senioren in Bayern bis zum Jahr 2035 auf 35 Prozent ansteigen werde. Die Sorgen um die Zukunft der Renten würden sich mit weiteren Problemen vermischen, so Hänsel. Deshalb müssten die älteren Menschen zu den Altersthemen "Wort ergreifen und den Einhalt der sozialen Grundwerte rechtzeitig einfordern". Hänsel zitierte auch den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek: Eine gute Betreuung und Versorgung der steigenden Zahl von Pflegebedürftigen sei die große gesellschaftliche Herausforderung.

Gottfried Hänsel wendet sich gegen eine Altersdiskriminierung

Gottfried Hänsel mahnte weiter, eine "Diskriminierung" wegen des fortgeschrittenen Alters könne nicht hingenommen werden. Die inflationären Preisentwicklungen der vergangenen beiden Jahre könnten Rentner in Deutschland mit ihren Bezügen nicht mehr länger abfedern. Den älteren Menschen setzt nach Ansicht des Kreis- und Bezirksvorsitzenden "die unsägliche Politik der Ampel-Koalition finanziell stark zu". Europa benötige eine verlässliche Politik, die Demokratie müsse gestärkt werden: "Die Rückkehr zum nationalstaatlichen Denken wäre fatal."

Neben Gottfried Hänsel gehört auch Josef Fischer (Wallerstein) dem Bezirksvorstand der Senioren-Union an. Hänsel gehört für die CSU dem Wemdinger Stadtrat und dem Kreistag Donau-Ries an. Außerdem engagiert er sich stark in der katholischen Kirche (Kirchenpfleger, Mitglied im Diözesansteuerausschuss) und führt mehrere Vereine als Vorsitzender. (AZ)