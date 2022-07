Hinreißender Konzertabend auf dem Wemdinger Marktplatz

Plus Das Oettinger Bachorchester spielt bei einem Freiluft-Konzert in Wemding Werke von Mozart und Beethoven - Donnergrollen und Storchengeklappere inklusive.

Zwei Jahre mussten sich die Wemdinger gedulden, bis es endlich so weit war: Das Oettinger Bachorchester gastierte vor der stimmungsvollen Kulisse des Marktplatzes. Sogar das Wetter spielte trotz bedrohlich wirkender Wolkenberge und Donnergrummeln im Hintergrund mit und tat dem niveauvollen und mitreißenden Konzertabend keinen Abbruch. Etwa 200 Zuhörerinnen und Zuhörer waren dabei.