Hinter den Türen von St. Emmeram

Heuer haben die Ministranten der Pfarrei Wemding erstmals ein Ferienprogramm angeboten. An diesem Nachmittag erhielten die Kinder spannende Einblicke in Bereiche, die sonst meist verborgen bleiben. Nach einer kurzen Kennenlernrunde begann die Entdeckungsreise mit einer besonderen Duft-Erfahrung: Die Kinder lernten verschiedene Arten von Weihrauch kennen und ordneten sie bei Duftproben den jeweiligen Sorten zu. Anschließend konnte jeder seinen Lieblingsweihrauchduft zusammenmischen und mit nach Hause nehmen. Als nächstes erhielten wir einen besonderen Einblick in die Orgel der Stadtpfarrkirche. Kirchenmusiker Dominik Ebneth erklärte anschaulich alle Geheimnisse rund um unsere Orgel. Die Teilnehmer konnten sogar einen Blick in die Orgel werfen, die großen Pfeifen bewundern und selbst einmal auf dem imposanten Instrument spielen. Danach ging es hoch hinaus: Gemeinsam bestiegen wir den kirchlichen Turm unserer Stadtpfarrkirche. Dort konnten wir einen Blick auf den Dachboden unserer Kirche werfen und die Glocken aus nächster Nähe betrachten. An der letzten Station wurden gemeinsam Hostien gebacken. Aus einfachem Teig, bestehend nur aus Mehl und Wasser, entstanden mithilfe eines gravierten Eisens kleine Hostien, die jedes Kind mit nach Hause nehmen oder gleich vor Ort probieren durfte. Bei bestem Sommerwetter endete das Programm mit einem gemeinsamen Grillen im Pfarrgarten.

