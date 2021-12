Hoftor in Wemding angefahren: Zeugen gesucht

In Wemding wurde ein Metalltor von einem Unbekannten beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Am Freitag ist in Wemding ein versperrtes Metalltor von einer unbekannten Person beschädigt worden. Das teilt die Polizei Donauwörth mit. Zwischen 9 und 15.30 Uhr wurde in der Goldbergstraße ein versperrtes Metalltor angefahren und dabei komplett aus der Verankerung gerissen.

Der Schaden wird laut den Beamten mit 2000 Euro festgesetzt. Aufgrund der äußeren Erscheinung des Schadens muss dieser durch eine Ladefläche eines Baustellenfahrzeugs entstanden sein. Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise zum Verursacher geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Donauwörth melden. (AZ)