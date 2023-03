Illegal Müll in Wemding entsorgt: Polizei ermittelt Verantwortliche

Eine Frau entsorgt ihren Müll illegalerweise in Wemding. Hinweise im Unrat überführen die Täterin.

Weil sie ihren Müll in Wemding illegal entsorgen wollte, hat eine 43-Jährige nun eine Anzeige am Hals. Ein Zeuge meldete sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei. Eine zunächst unbekannte Person hatte neben den Altglascontainern am Johannisweiher in der Wolferstädter Straße diverse Säcke mit Hausmüll, abgestellten Altkartonagen sowie Papierabfall entsorgt.

In dem Unrat konnte die Polizei Hinweise auf eine Wemdingerin feststellen. Diese zeigten die Beamten wegen des Verdachts auf Verstöße nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch