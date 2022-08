Im neuen botanischen Obstgarten bei Wemding ist Naschen erlaubt

Plus Zwei Jahre nach Baubeginn öffnet "Schäbles Kleinod" bei Wemding seine Pforten und lädt zum Verweilen ein. Doch das ist nicht der Zweck des Naturlehrgartens.

Von allen Seiten zirpt und summt es in der Luft. Fliegen, Bienen und Schmetterlinge schwirren umher und lassen sich auch nicht von Besuchern des Obstgartens Donau-Ries stören. Drei von vier mannshohen Hügeln sind mit verschiedenen Stauden und Blumen bedeckt und bieten Insekten Lebensraum und Nahrung. Auf diesen Gelände-Erhebungen thronen sorgsam angelegte Steinhaufen. Auch sie sollen Eidechsen und Insekten Unterschlupf bieten.