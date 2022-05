Im Wemdinger Storchennest gibt es Nachwuchs

In Wemding sind bei den Störchen die ersten Jungen geschlüpft. Horstbetreuerin Heidi Källner hat weitere Neuigkeiten parat.

In Wemding gibt es auch in diesem Jahr Nachwuchs bei den Störchen, die auf dem Historischen Rathaus nisten. Horstbetreuerin Heidi Källner schaute am Montag genauer nach und entdeckte, dass bereits zwei Küken geschlüpft waren. Drei Eier wurden noch bebrütet. "Es wird gefüttert, behütet und dann schnell der Brutwechsel vollbracht", berichtet Heidi Källner. Das Wetter sei im Augenblick optimal für das Schlüpfen und auch Versorgen. Ein Elternvogel - das Weibchen - trägt am Bein einen Ring mit der Nummer AY595. Der Vogel ist 2016 auf dem Kirchendach in Willstätt (Südbaden) geschlüpft. Das Männchen in Wemding ist unberingt.