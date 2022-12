In Wemding ereignet sich ein doppelter Auffahrunfall mit 10.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer prallt in das Heck des Autos vor ihm und schiebt es in einen anderen Wagen.

Am Mittwochmorgen ereignete sich der doppelte Auffahrunfall in der Bahnhoftstraße in Wemding. Ein 24-Jährige erkannte laut Polizei nicht, dass das Auto vor ihm wegen eines Linksabbiegers warten musste. Er prallte dem 57-Jährigen ins Heck. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde dessen Fahrzeug noch in das Auto einer 34-Jährigen geschoben. Alle drei Autos waren nach dem Anprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 10.000 Euro. Niemand wurde verletzt. Es kam zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. (AZ)