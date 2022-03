Initiative in Wemding sammelt weiter Hilfsgüter für Ukraine

Die Hilfsaktion von Stefanie Kritsch und Uwe Dunzinger für die Ukraine läuft weiter. Wo in Wemding Sachspenden abgegeben werden können.

Die Initiative, die Stefanie Kritsch und Uwe Dunzinger in Wemding gebildet haben, sammelt weiter Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine. Konkret läuft die Aktion noch bis Freitag, 18. März. Die Sachspenden (zum Beispiel Hygieneartikel) können an folgenden Stellen in Wemding abgegeben werden: D&H Reinigungsservice (Sandfeldring 8), Physiotherapie Florian Heider (Ernst-Steinacker-Straße 1) und Baugeschäft Schneid (Bahnhofstraße 2). Nähere Informationen dazu im Internet unter www.wemding.de/ukraine. Mit den bisher eingegangenen Spenden konnten bereits ein Lastzug und ein Kleintransporter gefüllt werden (wir berichteten). Die Hilfsgüter werden nach München zur Ukrainischen Gemeinschaft gebracht. Diese koordiniert den Weitertransport ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet. (AZ)