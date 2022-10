Wemding

12:00 Uhr

Initiative in Wemding setzt auf erneuerbare Energien

Die Interessengemeinschaft Bürger-Energie Region Wemding hat in der Stadt bereits mehrmals mit einem Infostand auf ihre Arbeit aufmerksam gemacht.

Plus Im Raum Wemding hat sich eine Interessengemeinschaft gegründet. Die strebt bereits ein erstes Projekt an. Es geht um eine PV-Anlage.

Von Wolfgang Widemann

Eine Gruppe von Bürgern will angesichts der Energie- und Klimakrise den Ausbau regenerativer Energien im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Wemding voranbringen. Die "Interessengemeinschaft Bürger-Energie Region Wemding" (IG), die sich in diesem Sommer formierte, hat auch schon ein konkretes Projekt im Auge, an dem sich Interessierte beteiligen können.

