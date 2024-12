Jahresabschlussveranstaltung vom Club der Köche Donau Ries.

Traditionsgemäß beendet der Club der Köche das Vereinsjahr mit einem Adventsempfang. Die Veranstaltung wird seit 39 Jahren als Jahresendveranstaltung vom Club der Köche und der BHG Kreisstelle organisiert und beginnt immer mit einem aktuellen Film. So konnte der Ehrenvorsitzende vom Club der Köche Sepp Meyer in den Wemdinger Lichtspielen zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste aus dem gesamten Landkreis begrüßen. Nach einem kurzen Jahresrückblick erklärte er die Handlung vom Film „Alter weisser Mann". Nach dem Kinobesuch wurden die Gäste in den Bräuhaussaal geladen, wo sie vom 1. Vorsitzenden vom Club der Köche Josef Meyer mit einer Erklärung zum Kalt-Warmen Büffet begrüßt wurden. Mit Hinweisen auf die Veranstaltungen im kommenden Jahr endete der Adventsempfang.

