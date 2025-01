Kürzlich fand im Ambiente die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen der Wemdinger Frauenliste statt. Die erste Vorsitzende Carina Roßkopf-Achatz eröffnete die Versammlung und gab einen Rückblick über die Aktivitäten des letzten Jahres. 2024 war geprägt mit der Sternfahrt zu Ilse Aigner, Besuch der Frauenliste aus Lam, Mahnwache am Marktplatz, Weihnachtsmarkt, Besuch des Bundeskongresses in Kronach und vieles mehr. Nach dem Kassenbericht, der Kassenprüfung und Entlastung, wurde der Vorstand einstimmig durch Akklamation bestätigt. Carina Roßkopf-Achatz ist weiterhin die erste Vorsitzende und wird unterstützt an Position zwei und durch Sonja Schmutterer und an Position drei durch Nadine Tsagiopoulos. Als Kassiererin bleibt Rosi Eberle-Schneid im Amt und wird von Tatjana Wager vertreten. Die erste und zweite Schriftführerinnen sind Yvonne Hauber und Karin Wüst. Die Wemdinger Frauenliste befindet sich in einem Jubiläumsjahr und feiert mit mehreren Veranstaltungen und Aktionen das 30-jährige Bestehen. Natürlich konzentrieren sich die Frauenliste auch weiterhin mit voller Kraft auf die Frauenpolitik und freut sich auf alle, die mit ihnen feiern möchten.

