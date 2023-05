Jahresprogramm im KunstMuseum

Literatur, Malerei, Musik und mehr werden wieder zelebriert.

Das KunstMuseum Donau-Ries in Wemding gilt als Leuchtturmprojekt und sucht in Größe, Konzeption und Kreativität in der Region seinesgleichen. In vielfältiger Weise werden dort Kunst und Kultur gelebt. Auch heuer haben Initiatorin Annette Steinacker-Holst und ihr Team ein Programm geschnürt, mit dem sie die Öffentlichkeit gerne in ihre Räumlichkeiten einladen. So sieht dieses Programm aus:

Sonntag, 21. Mai, 14.30 bis 17 Uhr: Am Internationalen Museumstag gibt es die Möglichkeit, das KunstMuseum zu entdecken. Annette Steinacker-Holst bietet eine Künstlerführung mit anschließenden Kurzworkshops an. Das diesjährige Museumsthema lautet "Seele". Teilnehmer drucken eigene Postkarten mit dem Grafiker Willi Halbritter mit der Handpresse, schreiben individuelle Wortschöpfungen, Haiku-Dreizeiler mit Katrin Klemme und spielen mit der Vielfalt der Instrumente in der KlangSpielWerkstatt. Der Eintritt für Führung und Workshops, inklusive Material, kostet acht Euro, Kinder sind frei.

(Theologische ). Donnerstag, 31. August bis Samstag, 2. September: Kinder-Kultur-Camp: "Die Welt der Märchen und Fabeln".

Samstag, 30. September 2023, 9.30 – 19.30 Uhr: JugendCoolTourTag mit drei Workshops.

info: Das KunstMuseum ist ab sofort ohne Anmeldung wieder sonntags von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Führungen und Workshops sind auch werktags nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 0160/4686434 möglich.