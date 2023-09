Jugendlicher veröffentlicht Foto von Waffe im Internet

Ohne jetzt mehr von den Hintergründen zu kennen, bin ich mir aber sicher, dass man hier voll über das Ziel hinausgeschossen hat. Nur auf den Inhalt des Artikels bezugnehmend, erscheint es mir vollkommen überzogen. Dies würde ja bedeuten, veröffentlicht man in seinem Profil eine Axt, einen Bogen, eine Flinte, usw. schon muss man mit der Polizei rechnen. Und bitteschön, was ist ein "erschreckendes Bild"? Wenn man bedenkt, und dies ist durch die Polizei bestätigt, es gab keine Drohungen, so erschließt sich mir das gesamte Verhalten der Ordnungskräfte nicht.

