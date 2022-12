Kapelle aus Wemding begeistert mit Musik quer durch alle Stile

Das Jahresabschlusskonzert der Stadt- und Jugendkapelle Wemding zeigt sich mit vielen Facetten. Die Begeisterung der Zuhörer ist groß.

Das Jahresabschlusskonzert der Stadt- und Jugendkapelle Wemding zog zahlreiche Gäste an. Das Konzert stieg mit der Vorstellung der Musikschüler ein. Anschließend stellte die Stadtkapelle im Jahreskreis ihre Flexibilität hervorragend dar und löste das meisterhaft. Lichteinlagen und Soli begleiteten den letzten von drei Teilen. Hier bewiesen die Musiker ihr Können mit moderner Blasmusik.

Zum Auftakt präsentierte die Stadtkapelle mit Ihren Nachwuchsschülern den „Ranger Rock“, nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Michael Held wurde mit dem schwungvollen „Coconut Song“ und „Sun Calypso“ das Publikum neugierig und auf den weiteren Verlauf des Abends eingestimmt. Mit ihren leuchtenden Stecken und schnellen Wechsel der Schlaginstrumente zeigte die Trommelgruppe bei abgedunkelter Halle, wie man Schlagzeugspielen interessant gestalten kann.

Kapelle überzeugt mit vielen verschiedenen Musikstilen

Mit dem Vesperlied "Jubilate" konnte die Kapelle nach langer Corona-Pause die neu angeschafften Röhrenglocken vorstellen und so den zweiten Teil des Konzerts einläuten. Hier zeigte die Stadtkapelle ihre volle Flexibilität, die man für alle Einsätze im Jahreskreis benötigt. Mit dem dynamisch vorgetragenen Choral „Von guten Mächten“ und „Bella Romatica“ präsentierte man zwei neue Stücke für den Gottesdienst. Vom konzertanten Ohrenschmaus dem „King Robert Marsch“ übernahmen die Flöten und Klarinetten den Part eines Dudelsacks. Für gute Unterhaltung in der Blasmusik sorgte die „Löffelpolka“, bei der Michael Held als Solist mit seinen Löffeln auftrat. Mit dem Österreichischen Marsch „Unter dem Doppeladler“ ging es in eine kurze Pause bei der das Team der Musikereltern die Gäste versorgte.

Mit Nebel und Lichtshow effektvoll inszeniert und vom Dirigent gekonnt arrangiert, wurde der dritte Teil eröffnet. Michael Held am Schlagzeug, Thomas Behringer am E-Bass und die nach und nach auf der Bühne einsetzenden Instrumentalisten leiteten mit Micheal Jacksons "Billy Jean" gekonnt über in den Big Band Teil des Konzertes sowie dem Musikstück "Smooth Criminal". Es folgten die Klassiker „I´m gonna Be“ von den Proclaimers und „Purple Rain“ von Prince, bei dem Michael Behringer am Saxophon brillierte. Beim Medley von Abba und dem Dauerbrenner „Can`t help falling in love“ von Elvis war die Begeisterung des Publikums nicht mehr zu bremsen.

Das Orchester sei ein wichtiger Teil der Wemdinger Kultur

Vor dem letzten Stück verabschiedete sich Sandra Schreck, die mit kurzweiligen Ansagen durch das Programm führte. Dirigent Peter Million bedankte sich bei den Musikerinnen und Musikern für die Geduld in der Coronakrise, bei den Sponsoren und der Stadt Wemding, ohne deren Unterstützung vieles nicht möglich wäre. Ein besonderes Lob galt der neu gegründeten Vorstandschaft, die in der Organisation erheblich zum Erfolg des Konzerts beigetragen habe.

Bürgermeister Martin Drexler lobte das hohe Engagement des Dirigenten, die hervorragende Ausbildung in der Stadt- und Jugendkapelle und den, trotz der widrigen Umstände der letzten zwei Jahre, guten Leistungsstand des Orchesters. Die Kapelle sei für unterschiedliche Veranstaltungen im gesamten Jahr ein nicht wegzudenkender Teil des kulturellen Lebens in Wemding. Mit „Viva la Vida“ (übersetzt: Lebe das Leben) wünschte Peter Million allen Anwesenden ein schönes Wochenende. Bei „Standing Ovation“ spielten die Musiker den "Bayrischen Schützenmarsch" von Ludwig Michel und weitere zwei Stücke als Zugabe. (AZ)